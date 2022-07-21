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أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

وجدت دراسة حديثة صلة بين الاكتئاب وبين النظام الغذائي الغني بأطعمة تزيد الوهن والضعف وتعرف بأنها من مثيرات الالتهاب. وتحتوي هذه الأطعمة عادة على دهون غير صحية مثل الزيوت المهدرجة والكربوهيدرات المكرّرة والسكريات.

العالم - منوعات

ونُشرت الدراسة في "أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوترشن"، وشارك فيها 1701 شخصاً تمت متابعة الارتباط بين نظامهم الغذائي وأعراض الاكتئاب لمدة 11 عاماً ضمن دراسة موسّعة عن صحة القلب.

وأظهرت النتائج أن أعراض الاكتئاب قد تؤدي إلى تفاقم الإصابة بالضعف استجابة لاستهلاك نظام غذائي التهابي.

وقالت النتائج: "إن استهلاك أطعمة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة من شأنه أن يقلل الالتهابات، ويمنع تطوّر هذه الاستجابة".

وتوجد مضادات الأكسدة في الفواكه والخضروات الملونة، مثل التوت بألوانه، والأفوكادو، والرمّان، والشمام، والملفوف (الكرنب)، والأرضي شوكي (الخرشوف)، والجزر، والقرنبيط، والخوخ، والريحان، والبرتقال، والقرفة، والبروكلي، والكركم.

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أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

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