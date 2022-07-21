أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

العالم - منوعات

ونُشرت الدراسة في "أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوترشن"، وشارك فيها 1701 شخصاً تمت متابعة الارتباط بين نظامهم الغذائي وأعراض الاكتئاب لمدة 11 عاماً ضمن دراسة موسّعة عن صحة القلب.



وأظهرت النتائج أن أعراض الاكتئاب قد تؤدي إلى تفاقم الإصابة بالضعف استجابة لاستهلاك نظام غذائي التهابي.

وقالت النتائج: "إن استهلاك أطعمة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة من شأنه أن يقلل الالتهابات، ويمنع تطوّر هذه الاستجابة".



وتوجد مضادات الأكسدة في الفواكه والخضروات الملونة، مثل التوت بألوانه، والأفوكادو، والرمّان، والشمام، والملفوف (الكرنب)، والأرضي شوكي (الخرشوف)، والجزر، والقرنبيط، والخوخ، والريحان، والبرتقال، والقرفة، والبروكلي، والكركم.