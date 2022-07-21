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مصر.. تصريحات تحسم الجدل حول ظهور"المرض الأسود"في البلاد

مصر.. تصريحات تحسم الجدل حول ظهور
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية فی مصر أشرف حاتم، حقيقة دخول "المرض الأسود" إلى مصر.

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وبحسب موقع "الوطن"، قال حاتم: "مصر آمنة تماما الحمد لله، ولا توجد أي فيروسات أو ميكروبات خطيرة والمرض الأسود لا يوجد نهائيا في مصر"، وأن كل ما يتم تناوله في هذا الصدد، عار تماما من الصحة، ولم يتم الكشف علميا أو إعلان ذلك رسميا.

وأكد أن المنتشر في مصر، هو فيروس كورونا ومتحوراته أكثرها ba5، موضحا أن لجان الرصد والتقصي تتابع باستمرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا، ولا توجد أي متحورات خطيرة له حتى الآن.

وناشد مدير قصر العيني الفرنساوي، المواطنين، ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض للمرض، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، مع ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، والتواصل مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض.

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مصر.. تصريحات تحسم الجدل حول ظهور"المرض الأسود"في البلاد

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