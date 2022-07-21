فرنجية : موقف المقاومة هو موقف قوّة للبنان

العالم - لبنان

ولفت فرنجية الى أن "الحوار هو الذي يؤدي الى التفاهمات حول كل شيء، مضيفاً أن "القضاء اليوم في لبنان مسيّس والمشكلة أن القاضي أصبح يخضع للترهيب السياسي والاعلامي".

ورأى فرنجية أن "هناك طابور خامس في قضية المطران موسى الحاج"، وأكّد أن "موقف المقاومة هو موقف قوّة للبنان".

ورداً على سؤال عما إذا كانت تنطبق عليه مواصفات رئيس الجمهورية التي قالها الراعي، لفت فرنجية، الى أن "البطريرك لم يقل لي العكس وأنا منفتح ومعتدل ورجل حوار ولكن لدي موقفي السياسي".

وأضاف فرنجية، أنه "لا علاقة مباشرة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وأنا مع تشكيل حكومة بأسرع وقت".