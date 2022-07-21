الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢
٠١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الكرملين يؤكد: صحة بوتين على مايرام

الكرملين يؤكد: صحة بوتين على مايرام
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

صرّح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن حالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصحية على ما يرام.

العالم ـ روسيا

وقال بيسكوف بهذا الشأن: "المتخصصون الأوكرانيون في المعلومات بين قوسين، والأميركيون والبريطانيون، في الأشهر الأخيرة يلقون بكذب من مختلف الأنواع حول حالة الرئيس الصحية. هذا ليس سوى كذب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في اليوم السابق بأنه أصيب بنزلة برد خفيفة بسبب مكيفات الهواء أثناء زيارته لطهران يوم الثلاثاء، وفي يوم الأربعاء، في منتدى "أفكار قوية لوقت جديد"، سعل بشكل دوري خلال حديثه.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين بأنه "بالنسبة لمكيفات الهواء، نعم، الجو كان حارا فعلا. الحرارة في الشارع كانت 40 درجة مئوية، والأجواء باردة في الداخل بفضل مكيفات الهواء. أنا أيضا صوتي مبحوح وأعاني من نفس الأعراض لنفس السبب. لا أعرف مدى تأثير هذه الاجواء على أعضاء الوفد الآخرين. هذا يحدث أحيانا لا بأس".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بالفيديو.. رسائل بوتين للغرب من خلال قمة طهران

بوتين للروس.. إشربوا "شاي إيفان" بدلا من كوكا كولا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل الى طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر.. تصريحات تحسم الجدل حول ظهور"المرض الأسود"في البلاد

نائب: موقف حكومة العراق ضعيف ويجب طرد السفير التركي

محامو تونس يرفضون دستور الرئيس سعيّد لهذا السبب..

'نورد ستريم 1' تعلن بدء تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا

الكرملين يؤكد: صحة بوتين على مايرام

اية الله جنتي يؤكد على استمرار العلاقات مع دول الجوار