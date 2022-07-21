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الكاظمي يستقبل جثامين الشهداء ويتقدّم مراسم التشييع الرسمي

الكاظمي يستقبل جثامين الشهداء ويتقدّم مراسم التشييع الرسمي
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، جثامين شهداء الاعتداء التركي، الذي استهدف يوم أمس المدنيين في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الإعلامي للكاظمي قوله في بيان: أن "الكاظمي، تَقَدَّمَ مراسم التشييع الرسمي للشهداء التي جرت في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين".

وتابع البيان، أنّ "رئيس مجلس الوزراء التقى عوائل الشهداء، وقدّم لهم تعازيه ومواساته، ووجّه بمتابعة أوضاعهم وأحوال الجرحى، وتقديم أفضل الرعاية الطبيَّة لهم".

وكان الكاظمي قد وجه بإعلان الحداد في العراق لمدة يوم واحد على أرواح شهداء القصف التركي، وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بإعلان الحداد الرسمي ليوم الخميس (21/7/2022)، على الشهداء الذين سقطوا جراء القصف التركي الغاشم على أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك".

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