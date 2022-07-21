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خوف وقلق دائم لدى مستوطني الجليل المحتل من وجود حزب الله

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

تستعرض هذه الحلقة من برنامج غياهب الكيان الخوف المسيطر على مستوطني الجليل المحتل قرب الحدود مع لبنان.. والصراعات العنصرية بين الفئات الصهيونية المختلفة.. والفلتان الأمني.. وغلاء المعيشة.. وغيرها من المواضيع، حيث يناقشها مع الأستاذ نبيه عواضة الخبير في الشأن الإسرائيلي.

هذا ويسيطر الخوف والقلق الدائم على مستوطني منطقة الجليل المحتل القريبة من الحدود مع لبنان، بسبب شعورهم بالتهديد لوجود حزب الله.. ما دفع إلى رفع الصوت في الكنيست لاستيطان أكبر في المنطقة، وذلك خوفا من هروب المستوطنين منها.

ويلفت خبراء الشأن الإسرائيلي أن هناك شعور عام داخل الكيان الصهيوني، فالمستوطن أصبح فاقدا للثقة بقيادته وبالجيش، وهو يتوجس ويعيش هاجس أن يدخل حزب الله يوماً إلى المستوطنة ويقوم بتوقيفه واعتقاله أو حتى مواجهته عسكريا في داخل مناطق كانت تعتبر في السابق خطا أحمر ولا يمكن الوصول إليها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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