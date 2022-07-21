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شاهد.. اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوات الامنية قرب قنصلية تركيا

شاهد.. اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوات الامنية قرب قنصلية تركيا
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

وقعت اشتباكات عنيفة مساء اليوم الخميس بين صفوف المحتجين والقوات الامنية قرب القنصلية التركية في منطقة الوزيرية في العاصمة العراقية بغداد.

العالم - العراق

وحسب موقع "السومرية نيوز"، اظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوات الامنية قرب القنصلية التركية احتجاجا على القصف التركي لمحافظة دهوك.

وافاد مصدر امني في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات الامنية والمحتجين اثناء محاولة الاخيرين اقتحام القنصلية التركية احتجاجا على القصف التركي لمصيف برخ في محافظة دهوك وراح ضحيته عدد من السياح العراقيين".

واضاف، انه "وقعت اصابات بين صفوف المحتجين والقوات الامنية نتيجة للاشتباكات".

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ويوم أمس، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي، خلف العديد من الضحايا، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.

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