الرئيس الإيطالي يصدر مرسوما بحل البرلمان

العالم ـ أوروبا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة الايطالية، استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ​ماريو دراغي​، وتكليفه بترؤس حكومة تصريف الأعمال.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي أعلن أنه يعتزم تقديم استقالته للرئيس الإيطالي، وذلك بعد انسحاب 3 أحزاب من التحالف المشكل لحكومته. بعد أن من البرلمان عقد جلسة، مؤكدا عزمه التوجه إلى الرئيس الإيطالي لإبلاغه بقراره.

وفشل مجلس الشيوخ الإيطالي أمس في التصويت على الثقة في حكومة دراغي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لعدم مشاركة حزبي يمين-الوسط، حزب الرابطة بزعامة ​ماتيو سالفيني​، وحزب (فورتسا إيتاليا) بقيادة ​سيلفيو برلسكوني​، في الاقتراع وامتناع حركة خمس نجوم عن التصويت.