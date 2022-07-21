صنعاء.. الهدنة تجربة مخيبة للآمال

العالم - المشهد اليمني

وقالت مصادر عسكرية في صنعاء إن تحالف العدوان ارتكب عشرات الخروقات العسكرية خلال ساعات، من بينها غارات جوية طالت مناطق في محافظة الضالع جنوبي اليمن، ولفتت المصادر إلى أن المرتزقة قاموا باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب وفي منطقة الجبلية بمديرية التحتيا في محافظة الحديدة.

الى ذلك، قال محمد عبدالسلام رئيس الوفد المفاوض اليمني إن التحالف لم يلتزم ببنود الهدنة، ولم ينفذ منها الا القليل، مضيفا أن الأمم المتحدة غير قادرة على إيجاد حل، وأن الطرف الآخر يريد خنق الشعب اليمني من خلال استمرار الحصار، وشدد على أن اليمنيين لا يمكن أن يقبلوا باستمرار الحصار، وأن الهدنة كانت تجربة مخيبة للآمال.

هذا وتوعدت صنعاء بالخيار العسكري إذا استمر التحالف السعودي بالتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة.

وقال ضيف البرنامج مستشار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد مفتاح، إن دول العدوان السعودي تتحمل كل ما يعانيه الشعب اليمني من اثار كبيرة خلفه العدوان.

وأضاف أن دون دفعن ثمن العدوان بكل تفاصيله وما خلفه فلا معنى للهدنة ونعلن تمسكنا بالخيار العسكري.



بدوره قال الاعلامي اليمني محمد الزبيدي، إن الهدنة تفاصيلها وبنودها واضحة وتم التعامل بها بكل استخفاف من قبل العدوان السعودي.

وأضاف، أن دول العدوان تقوم بالمراوغة والتزييف في تنفيذ بنود الهدنة وما تم الاتفاق عليه، وذلك من أجل كسب الوقت لا اكثر وهذا ما كان يدركه الطرف اليمني الوطني بشكل كامل.