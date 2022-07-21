المخابرات الأميركية: صحة بوتين 'أكثر من ممتازة'

العالم ـ الأميركيتان

وقال وليام بيرنز، خلال ظهور علني نادر، إن بوتين يتمتع بصحة جديدة جدا، مقللا من الشائعات التي تحدثت عن أنه يعاني من مشكلات صحية خطيرة مثل السرطان، وفق ما أوردت "سكاي نيوز"، الخميس.

وفي السياق نفسه، نفى المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أن يكون بوتين يعاني من مشكلات صحية.

وقال بيسكوف: "كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بصحته (بوتين)"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وحتى قبل اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، انتشرت تقارير غربية تحدثت عن تدهور صحة بوتين، فعلى سبيل المثال، قالت صحيفة "الصن" البريطانية في عام 2020، إن بوتين سيتنحى عن منصبه بحلول عام 2021، نتيجة لمعاناته من مرض الباركنسون.

وفي حينها نفى الكرملين تلك المزاعم التي لم تستند إلى مصادر معروفة، وتبين لاحقا أنها غير صحيحة.

وبعد العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، تكثف هذا النوع من التقارير، فقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "بوتين يعاني مشكلة صحية أثرت عليه في اتخاذ القرارات، بما في ذلك قرار شن الحرب على أوكرانيا".

ولم تتوقف هذه النوعية من التقارير، التي لا تستند إلى أي مصادر مستقلة ومعروفة خلال الأشهر الماضية.

وخلال الأيام الأخيرة، نشرت صحيفة "الصن" تقريرا غارقا بالتكهنات عن صحة بوتين، معتمدة على الصور المنشورة له لدى وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في قمة سياسية هناك مع نظيريه الإيراني والتركي.

وفي ظل عدم تأكيد هذه التقارير من مصدر مستقل وعدم وجود دليل ملموس عليها، ينظر إليها البعض على أنها جزء من الدعاية الغربية ضد الرئيس الروسي، خاصة أنه تم استخدام هذا الأسلوب في السابق.