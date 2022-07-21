حزب لبناني: المقاومة هي خيار الوحيد للدفاع عن الأرض وحماية الحقوق والثروات

العالم- لبنان

وقال في بيان، لمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق جبهة المقاومة الوطنية " ولولا المقاومة التي قدمت التضحيات والشهداء، لكان لبنان ما زال محتلاً من قبل العدو الصهيوني".

وأضاف: "أن إنجازات المقاومة وما فرضته من معادلات منذ انطلاقتها الى اليوم، وضع لبنان في قائمة البلدان التي تمتلك أهم عناصر القوة وأفعلها، فسقطت مقولة الضعف التي كان البعض يستمد منها قوة وهمية، وسقطت مقولة الحياد التي استخدمت ذريعة للإنكفاء عن أداء الواجب الوطني في معركة الدفاع عن سيادة لبنان بمواجهة الأخطار والاطماع الصهيونية".

وتابع: "اليوم، وبعد أربعين عاما على انطلاقة جبهة المقاومة، نؤكد أن خيار المقاومة، لا يزال هو الخيار الوحيد، الأنجع والأفعل، في مواجهة الخطر الصهيوني ـ الاستعماري، ومن أجل حماية السيادة والحقوق والثروات من الانتهاكات والأطماع الصهيونية وإننا في هذه المناسبة، نؤكد أنّ ترسيمَ حقِّنا، خيارٌ لا رجعةَ عنهُ، وهو مهما رتّبَ علينا من أثمانٍ باهظةٍ، يبقى أقلَّ كلفةً من الاستسلامِ أمامَ عدوٍّ غاصبٍ متغطرسو يجب أن تتوحّدَ كلَّ القوى، وفي مقدمتِها الدولةُ، لتعزيز عناصرِ القوةِ، في سبيلِ تثبيتِ الحقِّ والبدءِ سريعاً باستخراجِ النفطِ والغازِ من حقولِنا البحريةِ والبريةِ".

وشدد على "أهمية التآزر بين الشعب والجيش والمقاومة في معركة الدفاع عن لبنان، وإدانة كل الحملات التي تستهدف تشتيت عناصر قوة لبنان، وتحميل المنخرطين في هذه الحملات مسؤولية التفريط بالسيادة والحقوق، والعودة بالبلد الى مربع الضعف، ليكون هدفا سهلا لأعداء لبنان".

وأكد "ضرورة ترسيخ ثقافة المقاومة، بالثبات على نهج مقاومة الاحتلال ورفض كل أشكال التطبيع ووأد محاولات منح العملاء جوائز ترضية على ما اقترفوه من جرائم بحق لبنان واللبنانيين".