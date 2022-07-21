السفيرة رومانوسكي تلمح الى رفض أميركا حادث الاعتداء في دهوك

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وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، ذكر المكتب الإعلامي للمستشار في بيان أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الخميس، السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي"، مضيفا البيان، أن "السفيرة الأمريكية قدمت التعازي والمواساة بضحايا القصف الذي استهدف مكانا سياحيا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، معربة عن إدانة الولايات المتحدة لهذا الهجوم".

وتابع البيان أن "اللقاء شهد أيضا استعراض آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، فضلا عن بحث ملف مخيم الجدعة، وسبل تمتين أواصر التعاون بين بغداد وواشنطن، على الصعد كافة".