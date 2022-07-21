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السفيرة رومانوسكي تلمح الى رفض أميركا حادث الاعتداء في دهوك

السفيرة رومانوسكي تلمح الى رفض أميركا حادث الاعتداء في دهوك
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

استقبل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي اليوم الخميس السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، التي اشارت الى رفض الولايات المتحدة الأمريكية لحادث الاعتداء في دهوك.

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، ذكر المكتب الإعلامي للمستشار في بيان أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الخميس، السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي"، مضيفا البيان، أن "السفيرة الأمريكية قدمت التعازي والمواساة بضحايا القصف الذي استهدف مكانا سياحيا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، معربة عن إدانة الولايات المتحدة لهذا الهجوم".

وتابع البيان أن "اللقاء شهد أيضا استعراض آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، فضلا عن بحث ملف مخيم الجدعة، وسبل تمتين أواصر التعاون بين بغداد وواشنطن، على الصعد كافة".

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