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محمد مفتاح: لا فائدة للهدنة في ظل استمرار العدوان

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

وأكد مستشار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد مفتاح، إن دول العدوان السعودي تتحمل كل ما يعانيه الشعب اليمني من اثار كبيرة خلفه العدوان.

العالم - خاص بالعالم

وقال مفتاح في حديث لبرنامج "المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن دون دفعن ثمن العدوان بكل تفاصيله وما خلفه فلا معنى للهدنة ونعلن تمسكنا بالخيار العسكري.

وتابع: ""بدون معالجة قضايا المجتمع اليمني الذي تسبب بها العدوان لا يمكن قبول هدنة، لأن الهدنة معناها قتل، خنق وحصار بهذا المفهوم".

هذا و تصاعدت في الآونة الأخيرة خروقات العدوان السعودي الاماراتي للهدنة الاممية في اليمن.

وقالت مصادر عسكرية في صنعاء إن تحالف العدوان ارتكب عشرات الخروقات العسكرية خلال ساعات، من بينها غارات جوية طالت مناطق في محافظة الضالع جنوبي اليمن، ولفتت المصادر إلى أن المرتزقة قاموا باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب وفي منطقة الجبلية بمديرية التحتيا في محافظة الحديدة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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