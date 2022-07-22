شاهد.. ما سبب قصف تركيا المستمر لشمال العراق؟

العالم - خاص بالعالم

وقالت رزق في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن تركيا منذ التسعينات وهي تقوم بعمليات في شمال العراق، كما لديها قواعد في تلك المنطقة.

واضافت، أن هدف تركيا الاساسي في قصفها لشمال العراق هو حزب العمال الكردستاني الذي يستوطن في جبال قنديل ويقوم بين الحين والاخر بعمليات ضد حدودها.

واوضحت الباحثة بالشؤون التركية أن مشكلة تركيا مع حزب العمال الكردستاني تنعكس بشكل مباشر على العراق، وذلك بخرقها المستمر لسيادة الاراضي العراقية، مشيرة الى ان تركيا تتدخل بشكل سافر في الشؤون العراقية، وذلك بدعمها للقبائل، وبعض الشخصيات العراقية، وذلك لأنها تستضعف العراق وترى بان سيادته منقوصة، ولا يمكنه ان يدافع عن نفسه نظرا للانقسامات الداخلية، لذا هي من تتولى مشكلتها مع حزب العمال الكردستاني.

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