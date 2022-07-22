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الممر الآمن لعبور سفن نقل الحبوب في البحر الأسود يبدأ العمل خلال الأسابيع المقبلة

الممر الآمن لعبور سفن نقل الحبوب في البحر الأسود يبدأ العمل خلال الأسابيع المقبلة
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر مطلع على مفاوضات الحبوب في إسطنبول، اليوم الجمعة، أن الممر الآمن لعبور سفن نقل الحبوب في البحر الأسود سيبدأ العمل خلال الأسابيع المقبلة.

العالم - أوروبا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر ذاته ردا على سؤال عن الموعد المتوقع لعمل الممر الآمن: "آمل أن يكون خلال الأسابيع المقبلة" .

كما أكد الحصول على ضمانات في هذه المسألة من الأطراف المشاركة.

وفي هذا السياق نفسه ذكرت وسائل إعلام تركية أن الاتفاقية الخاصة بإنشاء ممر الحبوب، المقرر توقيعها اليوم الجمعة في اسطنبول، لا تنص على إزالة الألغام بالكامل من الموانئ الأوكرانية.

وأفادت قناة تلفزيونية "إن تي في"، أنه وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في المحادثات الرباعية من المتوقع أن يتم إرشاد السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية قبل دخولها المياه الدولية واتباع الممرات الآمنة المحددة مسبقا.

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