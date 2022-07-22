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لبنان يدين الاعتداء على سيادة العراق

لبنان يدين الاعتداء على سيادة العراق
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أدان لبنان القصف التركي الذي استهدف منطقة زاخو في محافظة دهوك العراقية.

العالم- لبنان

وصدر اليوم الجمعة عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ما يلي:" تُدين وزارة الخارجية اللبنانية الاعتداء على سيادة العراق الشقيق، والقصف الذي إستهدف منتجعا سياحيّا في مدينة زاخو في محافظة دهوك العراقية يوم الأربعاء الواقع في 20/ 7/ 2022 وإن هذا الانتهاك يشكل تهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، حيث ادى لإستشهاد عدد منهم وجرح أخرين، كما أنه يعد إستهدافا لأمن العراق وإستقرار شعبه، ومخالفة لكافة المواثيق والقوانين الدوليّة، واذ نؤكد وقوفنا وتضامننا مع العراق حكومة وشعبا تتقدم بخالص العزاء والمواساة من ذوي الشهداء ونرجو الله الشفاء العاجل للمصابين".

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لبنان يدين الاعتداء على سيادة العراق

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