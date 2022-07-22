الاحتلال يصيب عاملا فلسطينيا واعتداءات للمستوطنين بالضفة

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه العمال الذين حاولوا العبور نحو أعمالهم داخل أراضي العام 48، قرب حاجز ترقوميا العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب الخليل؛ ما أدى إلى إصابة عامل من بلدة يطا برصاصه بالقدم نقل إثرها إلى إحدى المستشفيات، ووصفت إصابته بالطفيفة."

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، شابا من البلدة القديمة من مدينة الخليل، واقتحمت مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فراس أبو سنينة من منزله في البلدة القديمة من مدينة الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب وفتشت عدة منازل".

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من الحواجز العسكرية جنوب جنين، وكثفت من تمركزها العسكري في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، أن "قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية طيارة على شارع جنين- نابلس، وفي محيط بلدتي عرابة ويعبد وعلى مدخل قريتي عنزة ومركة، ودققت في بطاقات المواطنين، ما أدى الى إعاقة تحركاتهم ، كما كثفت قوات الاحتلال من انتشارها العسكري وسيرت آلياتها في محيط قرى وبلدات: بير الباشا، وعنزة، وكفيرت، وعرابة، ويعبد، ومركه، والزاويا، وعجة، وجبع ".

في سياق آخر، قطع مستوطنون وكسروا اليوم الجمعة، عشرات أشجار الزيتون، من أراضي المواطنين في بلدة ترمسعيا شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.

وأفاد مصدر محلي أن" عددا من مستوطني "عادي عاد" المقامة على أراضي المواطنين، تسللوا مع ساعات الفجر الأولى إلى منطقة سهل ترمسعيا ، وقطعوا وكسروا 30 شجرة زيتون، تبلغ أعمارها 25 عاما، عرف من بين أصحابها المواطن شكري سعيد زعتر".

وأضاف أن "المستوطنين أغلقوا طريق أبو عين القريبة من السهل بالحجارة، لمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وتفقدها، مشيرًا إلى أنهم نصبوا قبل مدة عددا من الخيام فوق الأراضي المحاذية للمستوطنة المذكورة بهدف الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني".

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على أراضي المواطنين، حيث اقتلعوا مؤخرا 450 شجرة في منطقة السهل، وقصوا السياج المحيط بالأرض، وخربوا خزانات المياه.

كما اقتحم مستوطنون، ظهر اليوم الجمعة، موقع تل أريحا القديم الأثري في مدينة أريحا، لليوم الثاني تواليا.

وأفاد شهود عيان، أن "عشرات المستوطنين اقتحموا موقع أريحا الأثري، بحماية مشددة من جيش الاحتلال، لليوم الثاني، وسط منع المواطنين من الاقتراب، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية".