الصحة الايرانية: 7851 إصابة و 31 وفاة جديدة بكورونا

العالم- ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 7851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 312 ألفا و 401 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1164 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 781 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 71 ألفا و 648 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 31 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 624 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 733 ألفا و 447 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 97 ألفا و 497 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 28 مليونا و 842 ألفا و 732 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 151 مليونا و 673 ألفا و 658 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 972 ألفا و 824 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 15 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 35 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و208 مدن في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 190 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).