العميد تنكسیري: دخول الصهاينة للخلیج الفارسي سيزعزع أمن المنطقة

العالم- ايران

وأكد " تنكسيري " لدى استقباله نظيره العماني الادميرال" سيف بن ناصر الحربي" الذي يزور طهران حاليا ضرورة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها العسكرية.

ووصف المسؤول الايراني، عمان بالبلد الشقيق والصديق للجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الخليج الفارسي ومن الدول الجارة التي تحسب لها ايران حسابا خاصا.

وأضاف قائلا: نحن مسلمون ونلتزم بمبدأ الاخوة الاسلامية وحسن الجوار وعلينا ان نهب لمساعدة بعضنا البعض في السراء والضراء وأن لانسمح لكيان قاتل الاطفال ومثير الفتن ان يدخل منطقتنا.

وشدد على ضرورة تعزيز كل الدول الاسلامية في منطقة الخليج الفارسي التعاون فيما بينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية على أعلى مستوى، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوحدة الاسلامية واستثمار المصادر البحرية بشكل أفضل.

وأوضح تنكسيري أن ايران ترى بأن تواجد القوات الاجنبية في المنطقة لن يؤثر على أمنها فحسب، بل سيؤدي الى المزيد من التوتر، لذا يجب أن تتظافر جهود الدول الاسلامية في الخليج الفارسي للحفاظ على أمن هذه المنطقة الحساسة.

وأعلن " تنكسيري" وقوف ايران الى جانب كل الشعوب المظلومة وخاصة الشعب الفلسطيني، معتبرا الكيان الصهيوني العدو رقم واحد للامة الاسلامية الذي يجب القضاء عليه لأنه كيان ظالم ولن يتورع عن ارتكاب اية جريمة ضد هذا الشعب المظلوم.

بدوره أكد الضيف العماني أن الاجانب لايفكرون سوى بمصالحهم من خلال حضورهم في المنطقة، ورأى أن الأمن فيها انما يعود في الدرجة الاولى الى دولها.

وأشار الادميرال " سيف بن ناصر الحربي " الى الثروات الكثيرة الموجودة في منطقة غرب آسيا موضحا ان الكثير من الدول تطمع بهذه المنطقة وليس هناك أي ترديد من أن رفع مستوى التعاون بين دولها سيفضي الى تعزيز الامن واستقرار المنطقة.

وتطرق الى القدرات الدفاعية التي تمتلكها ايران وخاصة البحرية مؤكدا أن ما انجزته الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المجال يبعث على فخر واعتزاز كلا البلدين، وأعرب عن امله بأن تستفيد عمان من هذه الانجازات الدفاعية الايرانية الصنع.