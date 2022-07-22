الجزائر تسلم مدير المخابرات التونسي السابق الى بلاده

العالم - الجزائر

ونقل راديو "موزاييك اف ام" (خاص) عن مصدر بوزارة الداخلية التونسية قوله: "تمّ القبض على الأزهر اللونغو من طرف الأمن الجزائري أثناء محاولته اجتياز الحدود الذي سلمه للسلطات التونسية".

وأضاف أن اللونغو "أخضع للبحث أمام الوحدة الوطنية من طرف أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني (العاصمة تونس) من أجل إحدى التتبعات المفتوحة ضدّه (لم يوضحها)".

وأردف المصدر: "ينتظر أن يتمّ لاحقا مثول اللونغو أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للبحث من أجل القضية المعروفة إعلاميا بمؤسسة أنستالينغو (شركة محتوى إعلامي تلاحق قضائيا) وذلك بمقتضى إنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2".

يذكر أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد أحال في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الأزهر اللونغو على التقاعد الوجوبي (إقالة) صحبة 19 كادرا أمنيا.

وكان اللونغو قد شغل منصب مدير عامّ المصالح المختصّة، وقبل ذلك عُيّن ملحقا أمنيا بسفارة تونس في فرنسا، كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلامات العامّة.