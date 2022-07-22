شاهد.. مسار العلاقات بين طهران والرياض

العالم - إيران

واكد عبداللهيان ان نظيره العراقي "فؤاد حسين"، ابلغ طهران استعداد الرياض لنقل المحادثات من المستوى الامني الى المستوى السياسي.

واضاف عبداللهيان ان طهران ابلغت الرياض استعدادها لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لاعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كاشفا عن ان الامارات والكويت سترسلان سفيريهما الى طهران قريبا.



هذا الموقف يأتي بعد ان اكد "انور قرقاش" مستشار رئيس دولة الامارات "محمد بن زايد ال النهيان"، ان ابوظبي لا تريد التصادم مع ايران وانها بصدد اعادة سفيرها الى طهران.

وايران والسعودية اجرتا خمس جولات من الحوار في العاصمة العراقية بغداد بدءا من العام الماضي، بتسهيل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي تربطه علاقات جيدة بالجانبين. وأقيمت الجولة الأخيرة منها في أبريل - نيسان الماضي، وحضرها مسؤولون كبار من كلا البلدين.

وبحسب المصادر السياسية فان المفاوضات حققت تقدما ملحوظا بين الطرفين وهو ما دفعهما لرفع مستواها.

وكان وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" قال اثر قمة جدة ان بلاده تمد اليد الى ايران وردت الاخيرة مرحبة.



مراقبون يرون ان اعادة العلاقات بين ايران والسعودية سيخدم المنطقة بشكل عام والبلدين بشكل خاص، حيث ان العلاقات الجيدة، ستؤدي حتما الى حدوث تهدئة في المنطقة وقطع الطريق امام الدول الاجنبية التي تحاول عرقلة عودة هذه العلاقات عبر اختراعها للاكاذيب بهدف الهيمنة على المنطقة ونهب ثرواتها وتشتيت البوصلة.