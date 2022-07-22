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الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و2500 إصابة جديدة بكورونا

الصحة اللبنانية: تسجيل 3 وفيات و2500 إصابة جديدة بكورونا
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزاة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة "انه تم تسجيل 3 وفيات و2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

العالم- لبنان

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