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وزير خارجية تونس يتباحث ونظيرته الفرنسية حول قضايا ثنائية ودولية

وزير خارجية تونس يتباحث ونظيرته الفرنسية حول قضايا ثنائية ودولية
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، محادثة هاتفية من كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية.

العالم - تونس

وتباحث "الجرندي"و"كولونا" عديدا من المسائل الثنائية إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار من المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة لا سيما في ظل الوضع الدولي الراهن والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد والأزمة الروسية الأوكرانية التي فاقمت من أزمة أمن الطاقة والغذاء عبر العالم، وفقا لبيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأوضح الجرندي أن تونس شرعت في برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والسياسي وهي تمضي قدما على درب تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان وفقا لتطلعات الشعب التونسي الذي سيعبر عن إرادته خلال الاستفتاء الذي سينتظم يوم الاثنين، المقبل، معبرًا عن شكره للسلطات الفرنسية لما قدمته من تسهيلات لضمان مشاركة جاليتنا بفرنسا في هذا الاستحقاق الوطني في أحسن الظروف.

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وزير خارجية تونس يتباحث ونظيرته الفرنسية حول قضايا ثنائية ودولية

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