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استهداف قاعدة تركية شمال العراق

استهداف قاعدة تركية شمال العراق
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

تبنى فصيل عراقي يوم الجمعة عملية استهداف معسكر زيلكان شمالي محافظة نينوى شرقي الموصل شمال العراق.

العالم-العراق

وذكر "لواء أحرار العراق" في بيان أن العملية جاءت "ثأرا لشهدائنا الذين مستهم صواريخ غدر الاحتلال التركي في محافظة دهوك".

وأضاف البيان "نتبنى استهداف قاعدة الاحتلال التركي في زيلكان برشقة صواريخ نوع غراد 122 ملم أصابت عمق القاعدة وهذه ما هي إلا بداية".

وأكد مسؤول محلي بمحافظة دهوك يوم الجمعة، بسقوط صاروخ واحد فقط على قاعدة تركية عسكرية تركية.

وقال مدير ناحية زليكان محمد أمين إن معسكر زليكان تعرض لقصف صاروخي.

وأضاف أن صاروخا واحدا فقط وقع خارج المعسكر، لافتا على عدم وقوع إصابات جراء القصف.

وأوضح أنه القوات الأمنية تمكنت من ضبط منصة إطلاق وعليها صاروخين لم يطلقا بعد بمحاذاة حي التحرير شرقي المدينة.

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