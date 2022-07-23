السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ثروتنا خط أحمر... المقاومة اللبنانية تؤكد الدفاع عن حق لبنان

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

نهوضا بالمسؤولية الاعلامية الوطنية ودفاعنا عن حق لبنان بثرواته النفطية، نظم اللقاء الاعلامي الوطني فعالية واسعة في الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية تحت عنوان ثروتنا خط احمر.

خاص بالعالم

وقد حضر حشد كبير من الشخصيات السياسية والاعلامية والدبلوماسية والعلمائية وممثلين عن القوى والاحزاب اللبنانية والفلسطينية اكدت خلالها المواقف على حق لبنان بكامل ثرواته البحرية دون اي مساومة او تنازل.

المشاركون اعتبروا ان حق لبنان غير قابل للتنازل واي خطوة معادية باستخراج النفط ما لم يحصل لبنان على حقه يجب ان لا تمر.

هذا وقد كان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد اطلق معادلة جديدة بوجه الاحتلال تتخطى الترسيم والتنقيب الى ما بعد بعد حقل كاريش، فيما لو ذهب الاحتلال الاسرائيلي الى الاستخراج قبل حصول لبنان على كامل ثروته النفطية، ما انعكس ايجابا على الداخل اللبناني وارباكا وتخبطا داخل الكيان الصهيوني، في وقت لم يحدد فيه الوسيط الامريكي موعد زيارته الجديدة الى لبنان وسط استمرار الازمة الاقتصادية بفعل العقوبات الامريكية الجائرة التي تفرضها على العديد من القطاعات ورجال الاعمال.

روابط ذات صلة

نقيب محرري الصحافة اللبنانية: لا مساومة على حق لبنان في ثروته النفطية

الشيخ دعموش: المقاومة تصنع اليوم اقوى ‏المعادلات لفك الحصار عن لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء: التحالف السعودي يحتجز قسراً 4 سفن نفطية في جيزان

ثروتنا خط أحمر... المقاومة اللبنانية تؤكد الدفاع عن حق لبنان

في اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الايراني والمجري ايران تدعو للتركيز على الحل السياسي للازمة الاوكرانية

مقتل 11 شخصا وفقدان 13 آخرين اثر سيول اجتاحت جنوب ايران

محكمة الاستئناف البلجيكية تحظر مؤقتًا نقل دبلوماسي إيراني محتجز الى البلاد

الحوار الإيراني السعودي.. خطوة على الطريق الصحيح