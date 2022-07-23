ثروتنا خط أحمر... المقاومة اللبنانية تؤكد الدفاع عن حق لبنان

خاص بالعالم

وقد حضر حشد كبير من الشخصيات السياسية والاعلامية والدبلوماسية والعلمائية وممثلين عن القوى والاحزاب اللبنانية والفلسطينية اكدت خلالها المواقف على حق لبنان بكامل ثرواته البحرية دون اي مساومة او تنازل.

المشاركون اعتبروا ان حق لبنان غير قابل للتنازل واي خطوة معادية باستخراج النفط ما لم يحصل لبنان على حقه يجب ان لا تمر.

هذا وقد كان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد اطلق معادلة جديدة بوجه الاحتلال تتخطى الترسيم والتنقيب الى ما بعد بعد حقل كاريش، فيما لو ذهب الاحتلال الاسرائيلي الى الاستخراج قبل حصول لبنان على كامل ثروته النفطية، ما انعكس ايجابا على الداخل اللبناني وارباكا وتخبطا داخل الكيان الصهيوني، في وقت لم يحدد فيه الوسيط الامريكي موعد زيارته الجديدة الى لبنان وسط استمرار الازمة الاقتصادية بفعل العقوبات الامريكية الجائرة التي تفرضها على العديد من القطاعات ورجال الاعمال.