باسيل: القرار السياسي الأميركي هو الذي يمنع وصول الكهرباء والغاز إلى لبنان

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و قال أتوجه إلى السيد نصرالله ووزارة الطاقة لطلب الفيول الإيراني المجاني وبكرا بصير عنا 10 ساعات كهرباء.

و رأى أن خطاب السيد نصرالله اعتبره خط 29 جديد وهنا أهمية حزب الله والمقاومة وهناك حل وما في حرب وهناك ضمانات للاستخراج، و اذا ما في هالشهر حل واضح سيكون انتحار للبنان .. وسنقوم بمعادلة جديدة في البحر بدون دم ولكن بالخط التفاوضي والمسيرات.

وفي مقابلة على قناة المنارمساء الجمعة، أشار باسيل إلى أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ناطر يطلع من قصر بعبدا و"مش مصدق أيّ ساعة بتجي، وبعدها سنعود إلى طبيعتنا بعيدًا عن قيود القصر، وفق قوله.

ولفت إلى أنّه لا أحد يمكنه أن يعتبرنا جزءًا من المنظومة، فنحن عكسها، لكن تركيبة البلد كانت تقتضي مشاركتنا في الحكومات"، متسائلًا "هل كان يمكن تشكيل حكومة بلا ممثلي مختلف المكونات؟.

ورأى باسيل أن لا محاولة أصلًا من قبل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة، فهو لا يريد تحمل وزر حاكمية المركزي وتحقيق المرفأ وموضوع الخط 29 إذا اضطررنا إليه، إلى جانب موضوع النازحين، بحسب تعبيره.

واعتبر أن من لا يريد حكومة هو الذي يزور بعبدا، ويضع تشكيلة أمام رئيس الجمهورية، ويقول له هذه هي الأسماء، وغيرت ثلاثة أسماء من وزرائك فيها، وهناك اسم آخر غيّرته بالاتفاق مع الرئيس بري، مضيفًا لدينا لوم على حلفائنا الذين سمّوا ميقاتي مع العلم أنّه لن يشكّل، ونحن نبّهنا من ذلك قبلًا.

رئيس التيار الوطني الحر، أضاف اتهامنا بالتعطيل الدائم خاطئ، فنحن كنا نمارس مقاومة، وممانعة سياسية لتصحيح تمثيلنا، ومنع التعرض لحقوقنا السياسية، بما ومن نمثل.

كما شدد على أنّه لا يجب أن يحصل فراغ رئاسي، وعلى أن حكومة تصريف الأعمال الراهنة غير مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حدوث فراغ.

وأعلن باسيل أنّ هناك ملفًا قضائيًا جديدًا سيظهر قريبًا بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من إحدى الدول، مضيفًا لم نكن نريد التجديد له في بداية العهد، لكن الأكثرية ومن ضمنها رئيس الحكومة ووزير المال لم يقبلوا، فلم يعد من خيار يومها.

وفي موضوع رئيس الجمهورية المقبل، قال: استطيع انا اكون رئيسا او صانع رئيس حسب الظرف... اليوم دارجة عبارة مرشح طبيعي اي كماروني ورئيس اكبر تكتل، ولا اصبح مرشحا رئاسيا الا عندما اعلن ذلك او اتحرك من اجل ذلك وكل همي بالموضوع اننا جاهدنا لتكريس هذا الحق للممثلين الاوائل للمكونات فكيف سنتخلى عن امر من هذا النوع؟ اضف الى ذلك ان اذا كان ميشال عون لم يخلوه يشتغل فأنا ايضا ما رح يخلوني وبالتالي اريد ان اعرف لمن سيسمحون بالعمل.

وتابع: لا أرى السبب لتأييد ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية بسبب اختلفاتنا بالملفات الداخلية .. ويمكن أن نتفق على شخصية معينة مع تيار المردة أو القوات اللبنانية، معتبرا أن طرح جعجع لدعم العماد جوزيف عون للرئاسة ينم عن غرام قديم وعميق للجيش. ولم أسمع المواصفات التي طرحها البطريرك الراعي للرئيس الجمهورية المقبل لكنّ حسب ما فهمت انه يريد أن نتخطى مسألة التمثيل و"مجد سيكون للرئيس المقبل.