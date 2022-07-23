السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

باختصار..ثلاثاء دبلوماسي حافل بطهران

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

طهران شهدت الثلاثاء يوما دبلوماسيا حارا بزيارتين للرئيسين الروسي والتركي.

العالم- باختصار

تصنيف :

روابط ذات صلة

جلالي: بوتين شرح لقائد الثورة الاسلامية معارضة قادة أوروبيين لتوسع الناتو

بالفيديو.. رسائل بوتين للغرب من خلال قمة طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مساعد وزير العلوم: نشاطات علماءنا تزداد رغم الحظر المفروض على البلاد

حصيلة كورونا لليوم السبت.. 26 وفاة و6921 إصابة جديدة

شاهد بالفيديو.. قبيل أيام من الاستفتاء على الدستور.. مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين تونسيين

کنعاني: تطور صناعتنا النووية السلمية ثمرة جهاد الشهيد رضائي نجاد وأمثاله

بارزاني يتوجه إلى بغداد على رأس وفد حكومي

البرلمان العراقي يبدأ جلسة استثنائية لمناقشة هجوم دهوك