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كيف قرأ الشارع السوداني خطاب حميدتي بترك الحكم للمدنيين؟

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في الخرطوم ان هناك من يقول بان خطاب المجلس العسكري السوداني بانه قرر ترك الحكم للمدنيين، والتفرغ لأداء مهامه المنصوص عليها في الدستور، انما هي مناورة من حميدتي خصوصاً وانه ابتعد عن المشهد الامني والعسكري في السودان.

خاص بالعالم

واوضح مراسلنا ان الشارع السوداني مازال ثابتاً على مواقفه ولاءاته الثلاث لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة.


وكان نائبُ رئيسِ مجلسِ السيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي قد قال: إنّ المؤسسةَ العسكرية لن تتمسكَ بسلطةٍ تؤدي الى إراقة الدماء، مشيراً الى إتاحةِ الفرصة للقوى الثورية والسياسية الوطنية للتوصل الى توافقٍ دونَ تدخلٍ من المؤسسة العسكرية.

ودعا حميدتي تلك القوى الى الإسراع في الوصول لحلولٍ عاجلة تؤدي الى تشكيلِ مؤسساتِ الحكم الانتقالي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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