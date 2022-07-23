كيف قرأ الشارع السوداني خطاب حميدتي بترك الحكم للمدنيين؟

خاص بالعالم

واوضح مراسلنا ان الشارع السوداني مازال ثابتاً على مواقفه ولاءاته الثلاث لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة.



وكان نائبُ رئيسِ مجلسِ السيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي قد قال: إنّ المؤسسةَ العسكرية لن تتمسكَ بسلطةٍ تؤدي الى إراقة الدماء، مشيراً الى إتاحةِ الفرصة للقوى الثورية والسياسية الوطنية للتوصل الى توافقٍ دونَ تدخلٍ من المؤسسة العسكرية.

ودعا حميدتي تلك القوى الى الإسراع في الوصول لحلولٍ عاجلة تؤدي الى تشكيلِ مؤسساتِ الحكم الانتقالي.

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