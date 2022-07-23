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لافروف يبدأ جولة إفريقية.. أول محطاتها في القاهرة

لافروف يبدأ جولة إفريقية.. أول محطاتها في القاهرة
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

يبدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، جولة في الدول الأفريقية تستغرق 5 أيام، سيقوم خلالها بزيارات عمل إلى كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو.

العالم - مصر

ومن المقرر أن يناقش لافروف خلال زيارته الأجندة الدولية والإقليمية والتعاون الثنائي.

وقال لافروف في مقابلة مع الوكالات إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الإفريقية.

وتتزامن هذه الزيارة مع حدث مهم طال انتظاره بالنسبة للمنطقة، حيث تم التوصل اليوم الماضي إلى "صفقة توريد المواد الغذائية" في اسطنبول.

وتم التوقيع على وثائق بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية الروسية، وكذلك تعاون روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

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لافروف يبدأ جولة إفريقية.. أول محطاتها في القاهرة

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