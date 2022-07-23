السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أسرة جمال عبد الناصر فتحت ضريحه أمام الزوار بمناسبة 23 يوليو

أسرة جمال عبد الناصر فتحت ضريحه أمام الزوار بمناسبة 23 يوليو
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو في مصر، قررت أسرة الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، فتح ضريح الزعيم، أمام الزوار المحبين له، اليوم السبت.

العالم - مصر

وفي هذا الصدد، أوضح عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل جمال عبد الناصر، لبعض وسائل الإعلام المصرية قائل إن الأسرة قررت فتح ضريح عبد الناصر، ابتداءاً تمام الساعة 10 صباح اليوم، لاستقبال محبي ناصر، والذين يأتوا من محافظات مصر المختلفة، لافتا إلى أن الكثير من المصريين اعتادوا على زيارة ضريح والده في المناسبات التي يقترن فيها اسم والده.

وأضاف عبد الحكيم: "كانت أهم أولويات عبد الناصر هي الاهتمام ببسطاء الشعب المصري، وتحقيق التنمية التي كانت هدفا دائما ورئيسيا له"، موضحا أن والده "عمد إلى تنمية مصر زراعياً وصناعيا، وفي التعليم والصحة، وأصدر قانون الإصلاح الزراعي، فكان يتطلع أن يكون المجتمع المصري مجتمع المائة بالمائة بدلا من النصف في المائة".
وأردف نجل جمال عبد الناصر: "بدلا أن يكون التعليم والصحة مقصورة على فئات معينة، عمل جاهدا لأن يكون كل مصري له حق في التعليم والصحة، وفرصة عمل".

تجدر الإشارة إلى أن ثورة 23 يوليو عام 1952 في مصر، حولت نظام الحكم من الملكية إلى النظام الجمهوري، وتبعت ذلك تطورات اجتماعية واقتصادية مهمة، أبرزها أن "المصريين استردوا كرامتهم واستعادوا وطنهم المسلوب على مدى عقود طويلة، وكان اللواء محمد نجيب هو أيقونة ثورة يوليو التى قادها الضباط الأحرار"، وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن".

تصنيف :

روابط ذات صلة

عرض الإمارات للاستحواذ على "مدينة نصر" المصرية بثمن بخْس

سلطات مصر تحقق في سقوط منطاد في الأقصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لافروف يبدأ جولة إفريقية.. أول محطاتها في القاهرة

أسرة جمال عبد الناصر فتحت ضريحه أمام الزوار بمناسبة 23 يوليو

مسؤول صهيوني: مستقبل 'إسرائيل' في خطر والنهاية تقترب

بالفيديو.. مراسل صهيوني يبث تقريرا من داخل مكة المكرمة ويثير انتقادا واسعا

مسؤول في حكومة الانقاذ اليمنية يكشف سر زيارته لعدن

أحداث غير متوقعة صدمت ابن سلمان بعد زيارة بايدن للسعودية