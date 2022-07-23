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السيد الحكيم يعلق على إستعراض "الحشد الشعبي" العسكري

السيد الحكيم يعلق على إستعراض
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

حث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، اليوم السبت، الجهات العليا بإبعاد هيأة الحشد الشعبي العراقي عن المناكفات السياسية.

العالم-العراق

وجاء في بيان السيد الحكيم، انه :"فيما نجدد التهنئة لقوات حشدنا الشعبي الباسلة بذكرى تأسيسها الثامنة، نعبر عن بهجتنا الغامرة بعد أن اكتحلت عيوننا بالإستعراض المهيب الذي جرى اليوم بحضور القائد العام للقوات المسلحة والوزراء الأمنيين والقيادات الحشدية والشخصيات الرسمية الرفيعة".

واضاف "الاستعراض عكس الجهوزية العسكرية واللياقة البدنية العالية التي ظهر فيها المنتسبون ما يدل على تطور هذه المؤسسة الرسمية"، حاثاً، الجهات العليا "للعمل على المزيد من أجل الإرتقاء بواقع هذه الهيئة المضحية تدريبا وتسليحا وإبعادها عن المناكفات السياسية".

وختم السيد الحكيم بـ"تحية للمرجعية الدينية العليا صاحبة الفتوى المباركة وطوبى لشهداء العراق لاسيما شهداء الحشد الشعبي وذويهم والشفاء للجرحى".

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السيد الحكيم يعلق على إستعراض "الحشد الشعبي" العسكري

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