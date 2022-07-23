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واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 270 مليون دولار لأوكرانيا

واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 270 مليون دولار لأوكرانيا
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الولايات المتحدة، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، تشمل أربع منظومات صاروخية عالية الدقة من طراز "هيمارس" ومسيرات هجومية.

العالم - الأميركيتان

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية إن المساعدات تشمل 500 طائرة مسيرة هجومية من طراز "فينيكس غوست" بجانب صواريخ "هيمارس".
وبهذه المساعدات، تكون واشنطن قد زودت كييف ما مجموعه عشرون وحدة من قاذفات صواريخ "هيمارس" التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة.
وفي السياق، قال كيربي في تصريحات صحفية "مع دخول الصراع مع روسيا شهره الخامس واحتدام القتال في شرق أوكرانيا، تبحث وزارة الدفاع الأمريكية ما إذا كانت تستطيع إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا في المستقبل".
وأوضح أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري استقصاءات أولية بشأن جدوى تزويد أوكرانيا بطائرات، لكن هذه الخطوة ليست بالشيء الذي يمكن تنفيذه في المدى القريب.
وأطلق الجيش الروسي هجوما على أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

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