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نائب لبناني : متمسّكون بحقوقنا وثرواتنا كاملة غير منقوصة

نائب لبناني : متمسّكون بحقوقنا وثرواتنا كاملة غير منقوصة
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين على أنه لا يستطيع أحد أن يضيف أي شيء على هذه المعادلة، مشددًا على تمسّكنا المطلق بها وبحقوقنا وثرواتنا التي نريدها كاملة غير منقوصة، ونحن لا نقبل بأن يكون هناك تفريط بذرة من ترابنا ومائنا ونفطنا.  

العالم_لبنان

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة شيحين الجنوبية شدد أن المعادلة التي أرساها الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في ما يتعلق بالدفاع عن حقوق لبنان في النفط والغاز ما زالت فاعلة وتملك قدرة التأثير، وتتفاعل في أوساط العدو وقياداته الأمنية والعسكرية وأجهزته في المخابرات، وما زالت آثارها تتفاعل في أروقة البيت الأبيض وطاولات التفاوض والدبلوماسية التي تديرها أميركا.

وأسف لعدم توصّل المعنيين بتشكيل الحكومة إلى تفاهمات تؤدي إلى ولادتها نتيجة النكايات والحسابات الضيقة بينهم، لا سيما أنها تعتبر ضرورة مُلحّة على الأقل لأجل عدم الوصول إلى الانهيار التام، وقال: ما زلنا نحاول بكل استطاعتنا للمساعدة في تأليف الحكومة، التي نحرص على ولادتها في أسرع وقت ممكن.

وختم عز الدين قائلا إن المقاومة التي أخذت على عاتقها أن تحمي هذا البلد وتحافظ على ثرواته وتقدم الإنجاز تلو الإنجاز له، أشعرتنا بالأمن والأمان وعدم الخوف من العدو، الذي لم يعد يجرؤ أن يدخل إلى الأراضي اللبنانية، أو أن يقتحم منزلاً أو أن يدمّر بيتًا أو أن يخطفًا إنسانًا، مضيفًا أنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذه المقاومة ما زالت حريصة على هذا الوطن، وعلى استقلاله وسيادته وعلى حماية ثرواته.

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