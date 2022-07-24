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'موجة حر' ستحرق أمريكا نهاية الأسبوع!

'موجة حر' ستحرق أمريكا نهاية الأسبوع!
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

تؤثر موجة من الحر الشديد على ملايين الأمريكيين نهاية الأسبوع، مع توقع تسجيل درجات حرارة قياسية في وسط أمريكا وشمال شرقها، فيما اندلع حريق غابات كبير في ولاية كاليفورنيا.

العالم - الأميركيتان

وأعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن موجة "الحر الشديد ستستمر في كل أنحاء وسط أمريكا وستمتد إلى شمال شرقها نهاية هذا الأسبوع.

وأضافت "ستؤدي موجة الحر إلى تأجيج الظواهر المناخية الشديدة عبر شمال الغرب الأوسط مع وجود خطر كبير بهبوب رياح مدمرة وتساقط حبات بَرَدِِ كبيرة وحصول بعض الأعاصير.

وكان الحر الشديد الذي يظهر التهديد الذي يمثّله الاحترار المناخي، محسوسا بشكل خاص في العاصمة واشنطن، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى ما بين 37 و38 درجة مئوية.

هذا، وقد تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة في أجزاء من يوتا (غرب) وأريزونا (جنوب) والشمال الشرقي وفق الأرصاد الجوية.

وفي بوسطن، حيث أعلنت رئيسة بلدية المدينة ميشيل وو "حالة طوارئ مرتبطة بالحرارة" داعية إلى فتح مراكز للتبريد وفتح المسابح لفترة أطول، قد تصل الحرارة إلى 37 درجة مئوية اليوم الأحد.

ويهدد ارتفاع الحرارة بخطر اندلاع حرائق غابات، وشهد الغرب الأمريكي حرائق غابات استثنائية خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة ملحوظة في مدة موسم الحرائق.

وضربت موجات قيظ مناطق عدة في العالم هذا العام، مثل تلك التي ضربت أوروبا الغربية في يوليو أو الهند في مارس و أبريل، ويعتبر تواترها المتزايد دليلا لا لبس فيه على تغير المناخ، وفق العلماء.

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