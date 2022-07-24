روسيا انتصرت على الغرب على كل الجبهات وغيرت قواعد اللعبة

العالم - روسيا

وقال ريتر: "روسيا تربح على جميع الجبهات. على الجبهة العسكرية، في ساحة المعركة. على الجبهة السياسية، انظر فقط إلى انهيار النظام السياسي في أوروبا والسقوط المستمر لإدارة بايدن في الولايات المتحدة. وغيرت روسيا قواعد اللعبة على الصعيد الاقتصادي حيث ترتد العقوبات على الغرب".

وأكد ريتر أنه لا شيء يمكن أن يمنع روسيا من المضي قدما على الجبهات الثلاث.

وأعطى مثالا الاستقالة الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون واستقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

أشار إلى عدم فعالية إمداد كييف بالأسلحة الأمريكية، على الرغم من حقيقة أن القوات الأمريكية ستستنفد جميع مخزوناتها قريبا.