جونسون يزور موقع 'تدريب القوات الأوكرانية' في بريطانيا

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وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن جونسون حضر التدريبات مرتديا زيا عسكريا وشاهد الجنود الأوكرانيين يتدربون جنبًا إلى جنب مع الجيش البريطاني.

وقال جونسون في تغريدة على تويتر: "زرت هذا الأسبوع القوات الأوكرانية التي تدربها القوات المسلحة البريطانية في شمال يوركشاير. المملكة المتحدة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على مواصلة صد العدوان الروسي".

ويجري حاليا تدريب حوالي 400 من أفراد الجيش الأوكراني في شمال يوركشاير.

وقال جونسون:" إن بريطانيا تخطط لتدريب حوالي 10 آلاف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية على مدى الأشهر الأربعة المقبلة".

يذكر أن رئيس الحكومة البريطاني ركز على دعم أوكرانيا في سياسته الخارجية حيث قدمت بلاده مساعدة أمنية أكبر من أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة.

ووفقًا لجونسون، أرسلت بريطانيا إلى أوكرانيا 6900 وحدة من الأسلحة المضادة للدبابات و 120 عربة مدرعة وأنظمة إطلاق صواريخ، وما إلى ذلك.