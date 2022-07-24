آخر تطورات 'العملية العسكرية' الروسية بأوكرانيا في يومها الـ'149'

العالم - روسيا

_ قوات كييف تقصف دونيتسك بقذائف حارقة

أعلنت جمهورية دونيتسك أن قوات كييف قصفت منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي في دونيتسك براجمات "غراد" مستخدمة قذائف حارقة.

وقال ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار إن قوات كييف أطلقت ثلاثة صواريخ من راجمات "غراد" على منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي في دونيتسك.

_ إدارة خيرسون: نرى مستقبل المقاطعة كجزء من روسيا العظيمة

أكد نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أنه يرى مستقبل المنطقة كجزء من روسيا.

وقال ستريموسوف في قناته على "تيليغرام": "نحن نبني مستقبلا لأطفالنا كجزء من روسيا العظيمة والموحدة".

_ رئيس الوزراء الهنغاري: العقوبات الغربية على روسيا غير فاعلة والأوكرانيون لن ينتصروا

انتقد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان مرة جديدة العقوبات الغربية ضد روسيا واعتبرها غير فاعلة.

وقال أوربان حديثه عن الأزمة الأوكرانية: "نحن في سيارة إطاراتها الأربعة مثقوبة".

واعتبر أن الأزمة "لم تكن لتندلع لو كان دونالد ترامب لا يزال رئيسا للولايات المتحدة وأنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا".

_ كييف تتهم رئيس الوزراء الهنغاري بـ"الدعاية لصالح روسيا"

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بـ"الدعاية لصالح روسيا".

وكتب نيكولينكو عبر "فيسبوك" إن تصريحات أوربان بأن "العقوبات لم تهز روسيا، مثال كلاسيكي على الدعاية لصالح روسيا".