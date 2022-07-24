تجدد الحرائق شمالي المغرب

العالم - المغرب

وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توثق حرائق جديدة في المناطق التي عرفت اشتعال النيران خلال الأسبوع الماضي في قرى الجبال المجاورة لمحافظة العرائش.

كما أظهرت الصور أن طائرات كنادير المختصة في إطفاء الحرائق تعمل على إخماد النار المشتعلة بعدد من النقاط.

وتعرف معظم محافظات المغرب ارتفاعا كبيرا في الحرارة طوال الأيام الماضية بلغت 45 درجة بالمناطق التي تشهد الحرائق.

وحتى الساعة 20:00 (ت.غ) لم يصدر تعقيب رسمي من قبل الحكومة على الحرائق الجديدة.

وقبل يومين، أعلنت الحكومة رصد 290 مليون درهم (نحو 29 مليون دولار) لدعم سكان القرى المتضررة من الحرائق التي طالت 5 محافظات شمالي البلاد.

وأتت نيران الحرائق التي عرفتها محافظات العرائش ووزان وشفشاون وتطوان وتازة والحسيمة الأسبوع الماضي على 10 آلاف و560 هكتارا من الغابات، وشردت سكان عدد من البلدات وأحرقت منازلهم، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة عليها بشكل تام خلال الأيام الماضية.

وسنويا، يتعرض المغرب لحرائق في الغابات التي تغطي نحو 12 بالمئة من مساحة البلاد، وشهد نحو 165 حريقا من منذ بداية 2022، وحتى 13 يوليو/ تموز الجاري.