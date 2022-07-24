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خلال الـ 24 ساعة الماضية.. قوى العدوان ترتكب 205 خروقات للهدنة

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. قوى العدوان ترتكب 205 خروقات للهدنة
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

ارتكبت قوى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي ومرتزقتها 205 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية في المدن اليمنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات العدوان تمثلت في 52 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد ستة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في حجر بتار ومريس في محافظة الضالع.

وأكد المصدر رصد ثلاثة خروقات لمرتزقة العدوان، باستحداث تحصينات قتالية في القمامة وقصة السكينة بالبقاع في نجران، وفي تبة الخديد في الشرقية بمحافظة تعز، ورصد خرق بعملية تسلل لمجموعة من المرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة الحرير في كلابة بمحافظة تعز.

ولفت إلى أنه تم رصد 85 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 58 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وفي ملعاء بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في كلابة بمحافظة تعز، وفي حرض وبني حسن بمحافظة حجة وكذا في المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر بأن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيس والتحتيا بمحافظة الحديدة وفي مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وفي نجران.

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خلال الـ 24 ساعة الماضية.. قوى العدوان ترتكب 205 خروقات للهدنة