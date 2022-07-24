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بسبب أسلحة بيولوجية في أوكرانيا..

الحرب الكلامية تتصاعد بين بيونغ يانغ وواشنطن

الحرب الكلامية تتصاعد بين بيونغ يانغ وواشنطن
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

صعدت كوريا الشمالية حربها الكلامية ضد أمريكا، حيث وجهت بيونغ يانغ  اتهاما صريحا إلى واشنطن اليوم الأحد بتصنيع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مكررة بذلك اتهامات أطلقتها روسيا ورفضتها الأمم المتحدة في مارس.

العالم - اسيا والباسفيك

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن واشنطن "أقامت عددا من المختبرات البيولوجية في عشرات البلدان والمناطق بما في ذلك أوكرانيا في تحد للمعاهدات الدولية"، مشيرة إلى عناصر "اكتشفتها" روسيا.

كما اتهمت بيونغ يانغ حليفة موسكو واشنطن بأنها "الراعي الشرير للإرهاب البيولوجي الذي يلقي البشرية في الدمار"، وبشن "حرب بكتيرية" خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي.

وكانت الصين وكوريا الشمالية وروسيا كررت اتهامات من هذا النوع في الماضي.

لكن واشنطن نفت ذلك.

ووجهت موسكو اتهاماً لواشنطن في مارس بتمويل أبحاث لتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا التي غزتها روسيا في أواخر فبراير.

وتنفي واشنطن وكييف وجود مختبرات تهدف إلى إنتاج مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا. وتخشى الولايات المتحدة أن تنطوي هذه الاتهامات على نية لموسكو باستخدام هذه الأسلحة قريبا في أوكرانيا.

وقالت إيزومي ناكاميتسو نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في مارس إن الأمم المتحدة "ليست على علم بأي برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا".

وكانت بيونغ يانغ قالت في فبراير الماضي إن السياسة الأميركية هي "السبب العميق للأزمة الأوكرانية".

واعترفت كوريا الشمالية رسميا بمنطقتين انفصاليتين معلنتين من جانب واحد ومواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا.

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