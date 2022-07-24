الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-07-2022

الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-07-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-07-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 23-07-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لأول مرة .. الحشد الشعبي يكشف عن مُعدّات عسكرية محلية الصنع +فيديو

دراسة: الأطفال يميلون إلى تفضيل تناول الطعام الطبيعي والصحي

هكذا تفرّق بين الخرف والزهايمر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-07-2022

لماذا نسمع صوت البحر أو المحيط عند وضع الصدف على آذاننا؟

أثارت 'سياسة أمريكا في أوكرانيا' صرخة أبو الأزمات 'ترامب'!