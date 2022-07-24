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بالفيديو.. اعترافات ارهابي ذبح 120 منتسبا في مجزرة سبايكر بالعراق

الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

نشر جهاز الامن الوطني في العراق، اليوم الاحد، اعترافات إرهابي شارك بقتل 120 متطوعاً من طلاب قاعدة سبايكر.

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بالفيديو.. اعترافات ارهابي ذبح 120 منتسبا في مجزرة سبايكر بالعراق