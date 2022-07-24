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بالصور.. الاحتلال أطلق صواريخ" لاو" و"ماتادور" على المباني فی نابلس

بالصور.. الاحتلال أطلق صواريخ
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة يديعوت اليوم الأحد إن المعارك في نابلس استمرت الليلة قرابة ثلاث ساعات ضد مقاومين فلسطينيين تحصنوا في 3 مبان.

العالم - فلسطين

وقالت الصحيفة إن قوات اليمام وجفعاتي تعرضت لنيران كثيفة من قبل مقاومين آخرين كانوا متمركزين على أسطح قريبة، كما أطلقت القوات صواريخ لاو وماتادور على المباني.

ويشار إلى أن الاشتباكات المسلحة العنيفة التي دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال ، أدت لاستشهد الشابين محمد عزيزي وعبود صبح من البلدة القديمة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر وزارة الصحة فقد أعلن عن استشهاد كل من عزيزي 25 عاما بعد إصابته بالصدر، والشاب عبد الرحمن جمال صبح 28 عاما بعد إصابته بالرأس، وإصابة 6 شبان أخرى بينهم إصابتان خطيرة بالرأس والظهر نتيجة اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة من المدينة.

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بالصور.. الاحتلال أطلق صواريخ" لاو" و"ماتادور" على المباني فی نابلس

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