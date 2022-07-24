نابلس تشيع جثماني المقاومين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي

العالم - فلسطين

وانطلق المشيعون من أمام مستشفى رفيديا حاملين الجثمانين على أكتافهم، مرددين هتافات غاضبة تطالب بالردِّ على جرائم الاحتلال.

وأدى المشيعون الصلاة على الجثمانين بميدان الشهداء، قبل مواراتهما الثرى في المقبرتين الشرقية والغربية.

واستشهد صبح والعزيزي، فجرًا بعد مداهمة قوات الاحتلال البلدة القديمة من نابلس، في حين أصيب 10 مواطنين بجروح متفاوتة.

ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة لدى اقتحام قوات الاحتلال حي الياسمينية داخل البلدة القديمة.

ووفقًا لشهود عيان، فإن أفرادًا من الوحدات الخاصة الإسرائيلية تسللوا إلى داخل حي الياسمينة، ثم تبعتهم قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حيث حاصرت على الفور أحد الأبنية في الحي، واندلعت في تلك الأثناء اشتباكات مسلحة عنيفة داخل الحي استمرت لنحو 4 ساعات.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن قوات اليمام وجفعاتي هي من نفذت العملية ضد مجموعة من المطاردين في نابلس.

ووفقًا للموقع، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم صواريخ لاو وماتدور في عملية استهداف المبنى الذي كان بداخله الشبان.

ولفت إلى أن الاشتباكات من داخل المبنى نفسه ومن خارجه استمرت 3 ساعات، وأنه بعد هذا الوقت الطويل من الاشتباكات تمكنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إلى المبنى وعثرت على أسلحة وذخيرة وعبوات ناسفة.