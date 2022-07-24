لافروف من القاهرة يتحدث عن شرط تفاوض روسيا مع أوكرانيا

العالم - روسيا

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة، عقب مباحثات أجراها مع نظيره المصري سامح شكري، وفق ما بثته وسائل إعلام مصرية.

وقال لافروف: "لا توجد لدنيا طريقة لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا".

وأضاف: "لن تكون هناك مفاوضات قبل أن تؤكد كييف عدم تدخل لندن أو واشنطن أو الحلفاء، والخيار عند الأوكرانيين".

وفي 17 مايو/أيار الماضي، أعلنت أوكرانيا وروسيا رسميا تعليق المفاوضات، بعد 3 جولات مباشرة بمدينتي غوميل وبريست في بيلاروسيا، ومرة في إسطنبول.

وكشف لافروف في المؤتمر الصحفي، أن بلاده تخطط لعقد قمة إفريقية روسية منتصف العام المقبل.

بدوره، قال وزير خارجية مصر، سامح شكري في المؤتمر الصحفي، إن المباحثات مع نظيره الروسي، ناقشت القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والعراق وليبيا.

وأشار إلى وجود "توافق بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية".

وأكد أهمية التوصل لتسوية دبلوماسية للأزمة في أوكرانيا، لافتا إلى أن الأزمة "لها انعكاسات سلبية على الأمن الغذائي العالمي".

وفي السياق نفسه إلتقى لافروف مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة لإجراء محادثات معه حيث مصر هي المحطة الأولى لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهل جولته إلى قارة أفريقيا منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية في 24 فبراير/ شباط الماضي وتأتي في خضم أزمة الغذاء التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وتشمل جولة لافروف في أفريقيا كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.