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الاطاحة بارهابيين اثنين حاولا دخول نينوى

الاطاحة بارهابيين اثنين حاولا دخول نينوى
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، إطاحة الاستخبارات العسكرية بإرهابيين اثنين حاولا دخول محافظة نينوى من محافظة أخرى.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان: أنه "تأكيداً ليقظتها ومتابعتها المستمرة لتحركات العناصر الإرهابية وتقاطع المعلومات بشأنهم مع الأجهزة الأمنية الأخرى".
وأضافت، أنه "استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 16 والتي أكدت وجود محاولة لاثنين من العناصر الإرهابية للدخول الى محافظة نينوى بقصد الإخلال بالأمن المثالي للمحافظة".
وتابعت أنه "على ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء المشاة الثالث تم نصب كمين محكم لهما في سيطرة الشهيد سبهان (مدخل محافظة نينوى) والإطاحة بهما".
ونوهت بأنهما "من العناصر التي تقوم بتزويد تنظيم "داعش" الإرهابي بمعلومات عن قطعاتنا الأمنية والمتعاونين معها، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، حيث جرى تسليمهما لجهة الطلب أصولياً".

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