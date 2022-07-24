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ملك الاردن: لا نبحث “الناتو العربي” راهناً

ملك الاردن: لا نبحث “الناتو العربي” راهناً
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أكّد الملك الأردني عبد الله الثاني أنّ موضوع “الناتو العربي” لا يُبحث في الوقت الراهن، على الرغم من الحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي إذ يتطلب الأمر “تشاوراً وتنسيقاً وعملاً طويلاً مع الدول العربية”، حسب تعبيره.

العالم - الأردن

وفي حوار مع صحيفة “الرأي” الأردنية، نُشر اليوم الأحد، حول “الناتو العربي”، قال الملك: “نحن نتحدّث عن الحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي، وهذا يتطلب تشاوراً وتنسيقاً وعملاً طويلاً مع الأشقاء، بحيث تكون المنطلقات والأهداف واضحة”.

وأضاف: “دعني أذكّر بأنّ هذا الطرح جزء أساسي من المبادئ التي قامت عليها جامعة الدول العربية، ومع ذلك فإنّ موضوع الحلف لا يُبحث حالياً”.

وكان الملك الأردني قد قال، في 24 حزيران/يونيو الفائت، في مقابلة مع قناة “سي أن بي سي” الأميركية، إنّه “سيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي”، على أن “يكون ذلك مع الدول التي لديها التفكير نفسه”، مضيفاً: “سأكون من أوائل الذين يؤيّدون إنشاء ناتو في الشرق الأوسط”.

وأشار إلى أنّ “الأردن يعمل بنشاط مع حلف شمال الأطلسي، ويعدّ نفسه شريكاً فيه، بعد أن قاتل كتفاً إلى كتف مع قوات الناتو عقوداً من الزمن”.

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