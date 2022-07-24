الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جريمة حرب جديدة في نابلس

الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

شيّع الالاف من الفلسطينيين في مدينة نابلس جثماني الشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي واللذين ارتقيا في مواجهات شهدتها البلدة القديمة في المدينة بين مقاومين فلسطينيين وقوات خاصة اسرائيلية.

العالم - مراسلون

اغلقت المحال التجارية ابوابها في مدينة نابلس صباحاً واعلن الحداد العام وخرج الالاف من سكان المدينة في موكب تشييع مهيب للشهيدين عبدالرحمن صبح ومحمد العزيزي واللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي التي حاولت تنفيذ عملية في احياء البلدة القديمة.

موكب تشييع الشهداء الذي شاركت فيه القوى الفلسطينية دون استثناء انطلق من مشفى رفيديا الذي غص بتسعة عشر جريحا وصفت حالة اثنين منهم بالخطرة.

الفلسطينييون طالبوا بالانتقام لدماء الشهداء الفلسطينيين وبتصعيد المقاومة.

وقال عضو لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، نصر ابو جش لقناة العالم:"هذا المحتل يصعد بحقنا كفلسطينيين ويحصد الدم الفلسطيني ولذلك نحن نؤكد ان شعبنا الفلسطيني يمتلك المخزون الوطني ويدافع عن كرامته وعن وجوده ضد هذا المحتل".

وقال عضو حركة فتح في نابلس، مازن الدنبق:"نابلس، رسمت اليوم خارطة الطريق بدم الشهداء وقالت للقيادة ولجميع الفصائل الوطنية والاسلامية ان الشعب الفلسطيني خياره الوحيد هو المقاومة والمقاومة فقط".

الجيش الاسرائيلي ادعى انه كان يسعى الى اعتقال او اغتيال خلية للمقاومة الفلسطينية قبل ان يكتشف امر قواته الخاصة لتتحول المنطقة الى ساحة اشتباك مع الفلسطينيين.

الاحتلال اعترف بأنه استخدم صوارخ ضد احد المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة بعد تعرض قواته لاطلاق نار، اعتراف يضاف الى ملف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مما بات يفرض على القيادة الفلسطينية ان تتوجه الى محاكم الجنايات الدولية لردع الكيان الاسرائيلي لوقف جرائمه.

وقال عضو اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير، واصل ابو يوسف لقناة العالم:"هذه جرائم متواصلة تتطلب القيام بأمور تشكل ردعاً لهذا الاحتلال سواء بما يتعلق بفرض مقاطعة عليه أو محاكمته وتحديداً امام محكمة الجنائية الدولية وأيضاً ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني بما يتلاءم مع معركتنا المستمرة مع الاحتلال من أجل حرية الشعب الفلسطيني".

تتقلص خيارات السياسيين الفلسطينيين في ظل تجاهل الاحتلال الاسرائيلي لاي حلول تسووية.

مادامت القيادة الفلسطينية تقلب الارقام وتقلب الحسابات وتحسب الامور بمقياس الربح والخسارة في توجهها الی محكمة الجنايات الدولية فإن الاحتلال الاسرائيلي سيستمر في جرائمه بحق الفلسطينيين.

روابط ذات صلة

نابلس تشيع جثماني المقاومين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي

بالصور.. الاحتلال أطلق صواريخ" لاو" و"ماتادور" على المباني فی نابلس

الجهاد الإسلامي تنعى شهيدَي نابلس وتؤكد على استمرار جذوة المقاومة

الفصائل الفلسطينية تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ملك الأردن: جميع الدول العربية تريد 'علاقات طيبة مع إيران'

شاهد بالفيديو.. الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جريمة حرب جديدة في نابلس

مستشار أردوغان يكشف للعالم عن سياسة تركيا الداخلية والخارجية

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-07-2022

شاهد بالفيديو.. تظاهرة امام مشفی اسرائيلي تضامناً مع اسيرين فلسطينيين

الخارجية الإيرانية: لقد حان وقت القرارات الاممية لرفع الحصار عن اليمن 