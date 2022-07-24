"ناشيونال إنترست": الغرب فشل في عزل روسيا

العالم - الأميركيتان

وأشارت المجلة في تقرير إلى أنه "على الرغم من شدة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا فإن جزءا كبيرا من العالم لا يزال يتبع الحياد، ولم ينضم لتلك العقوبات، فيما تحظى موسكو بدعم دول كبيرة مثل الصين".

ولفتت المجلة إلى الاتفاق الذي تم أخيرًا بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة لتصدير الحبوب للعالم، معتبرة أن الاتفاق حظي بموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي التقى نظيرة التركي رجب طيب أردوغان، في طهران الأسبوع الجاري.

واعتبرت المجلة أن الصفقة تمثل "أول اتفاق جوهري، حتى لو كان بالوكالة، بين موسكو وكييف".

ولفتت إلى أن بوتين زار إيران يوم الثلاثاء للقاء قائد الثورة علي خامنئي، وأن طهران قدمت بيانًا تضمن الدعم الكامل لروسيا، مشيرة إلى القمة التي جمعت الرئيس الروسي مع أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

واعتبرت المجلة في تقريرها أن "اتفاق الحبوب" توج أسبوعا من الدبلوماسية الروسية التي يقول الخبراء إنها كانت تهدف إلى إظهار أن الحملة الغربية لعزل موسكو اقتصاديا وسياسيا قد باءت بالفشل.

ونقلت عن جون درينان من معهد السلام الأمريكي: "أعتقد أن الروس سوف يقدمون قمة طهران كدليل على عدم انعزالهم، وأنهم لا يزالون لاعبًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط".

وقالت المجلة: "على الرغم من أن روسيا معزولة بشكل متزايد عن الغرب وبعض المؤسسات التي يقودها الغرب، فإن اجتماعات بوتين في طهران تشير لظاهرة مختلفة ومقلقة تمامًا وهي حالة الحياد من قبل جزء كبير من دول العالم، على الرغم من المحاولات المستمرة من قبل صانعي السياسة الأوروبيين والأمريكيين لحشد جبهة عالمية موحدة ضد الكرملين".