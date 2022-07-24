أبو الغيط: زيارة لافروف مهمة.. وسوريا وفلسطين وأوكرانيا على مائدة النقاش

العالم - روسيا

وأضاف على حسابه بموقع "تويتر"، "نقاشنا شمل موضوعات مهمة: أزمة أوكرانيا وسوريا وفلسطين، والعلاقة بين موسكو والجامعة".

وكان قد استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بمقر الأمانة العامة، حيث عقدا محادثات وألقى بعدها المسؤول الروسى كلمة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

وأجرى أبو الغيط ولافروف مباحثات ثنائية مهمة بحضور الوفدين وإستمع للرؤية الروسية حول مختلف القضايا باهتمام.

ووصل لافروف مطار القاهرة الدولي، أمس السبت، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق 24 ساعة، يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويبدأ لافروف جولته الأفريقية التي تستغرق 5 أيام بزيارة مصر، وسوف يزور خلال الجولة الكونغو وأوغندا وإثيوبيا.